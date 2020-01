Finto avvocato ma vero truffatore di anziani

Ancora un truffa nei confronti di coppie di anziani. Suonava alla porta di anziane e metteva in scena la truffa del finto incidente stradale. Con un modus operandi che assomigliava sempre di più ad un copione teatrale, il finto avvocato con l'aiuto di un complice contattava la vittima e presentandosi come maresciallo dei carabinieri affermava con di una telefonata concitata che il figlio aveva avuto un incidente stradale e che, per tirarlo fuori dai guai, bisognava pagare una multa di 3500 euro.

Per rendere ancora la truffa più credibile, il finto maresciallo faceva parlare la vittima con il figlio, la cui voce veniva imitata da un figurante che confermava all' anziano quanto accaduto. La telefonata finiva con l' accordo che avrebbe mandato a casa un avvocato per ritirare la somma pattuita. Dopo pochi minuti, si presentava il falso avvocato. Nella loro ultima truffa però qualcosa è andato storto. La vittima, ha capito che era un raggiro e li ha invitati ad uscire da casa. Il finto avvocato però prima di fuggire ha afferrato un sacchetto, con monili d'oro. Gli agenti del commissariato San Giovanni, dopo aver raccolto la denuncia delle vittime ed ascoltato due testimonianze lo hanno identificato ed arrestato. L' uomo era già detenuto per gli stessi reati nel carcere di Poggio Reale a Napoli.(L. Loi.)

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

