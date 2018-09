Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Finora c'era quella light, dedicata agli integralisti della linea, oppure la Zero senza caffeina per gli insonni che amano le dolci bollicine. Ma la vera rivoluzione arriverà a breve. La Coca Cola ha annunciato l'introduzione nel mercato di un nuovo soft drink a base di cannabis. Sì, proprio così. Una Coca alla marijuana. A darne notizia è stato lo stesso colosso mondiale di Atlanta, che avrebbe stipulato già un accordo con la canadese Aurora Cannabis. Nascerà una bevanda salutista che avrà come ingrediente il cannabidiolo (Cbd), una sostanza non psicotropa della cannabis che ha tra le sue proprietà effetti rilassanti, antiossidanti e antinfiammatori. L'uso del cannabidiolo in infusi e bevande aiuta a combattere patologie come stati infiammatori, crampi o dolori. Bevi la Coca Cola che ti fa bene, cantava Vasco Rossi. Magari ora...riproduzione riservata ®