Fino all'ultimo raggio di sole

Lestate sta finendo e l'abbronzatura se ne va. O quasi. Sicuramente ci sono degli escamotage per mantenere l'abbronzatura più a lungo. Si parte dalla protezione da utilizzare sempre (da aprile in poi) sia n spiaggia come in città. E poi idratare la pelle dopo l'esposizione, scegliendo un buon doposole, come quello pensato da Comfort Zone con la linea Sun Soul, che è un perfetto anti-aging. Importante, anche con l'abbronzatura, rimuovere gli strati superiori della pelle con un esfoliante leggero, che dona alla cute un aspetto morbido. Ce ne sono in crema ma anche nel formato gel doccia, con microparticelle che hanno funzione di scrub naturale, come il Lavera gel doccia esfoliante.Buon trucco aiutarsi con l'autoabbronzante. Quelli di ultima generazione sono facili da applicare, hanno un profumo gradevole e aiutano la pelle abbronzata a risplendere con le loro particelle dall'effetto naturale. Come Chanel Soleil Identité: non unge, idrata e regala all'epidermide luminosità e bellezza. Se tutto questo non dovesse bastare viene in soccorso il make up. Basta affidarsi a un bronzer dalla texture sottile, come il Beached firmato Urban Decay.E poi: bere molto, non fare dolce calde ma tiepide e star lontane dall'aria condizionata che secca la pelle facendola squamare. (A.Vil.)