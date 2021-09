FINO ALL'ULTIMO BATTITO SU RAI1

Paolo Travisi

ROMA - Una domanda a cui è difficile rispondere. Si è disposti a valicare la linea del bene per salvare l'amore più grande, quello per un figlio? S'interroga su questo dilemma, Fino all'ultimo battito (serie in 6 episodi in onda su Rai1 dal 23 settembre), regia di Cinzia Th Torrini, con protagonisti Marco Bocci, nei panni di un cardiochirurgo integerrimo, e Violante Placido, sua compagna di vita ignara delle scelte che metteranno tutti in pericolo. Nel cast anche Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino, boss in carcere che porterà la minaccia della malavita e il pericolo nella vita del medico. Tra medical drama, crime e melodramma, la fiction Rai interroga sul quesito amletico. «Il personaggio mi ha messo in contatto con me stesso, perché il figlio ha la stessa età dei miei e ho empatizzato al punto che vivevo il dubbio e la paura. Avrei fatto la stessa scelta del mio personaggio e credo che tante persone la farebbero», ammette Bocci, che da anni mancava dalla serialità, proprio per scelte di cuore «avevo i bambini piccoli e ho scelto la famiglia».



