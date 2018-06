Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Fino a questo momento sono 120 le posizioni oggetto di indagine, ma ce ne sono almeno altre 50 all'attenzione della Guardia di Finanza. Gli accertamenti incrociati sono quasi arrivati a conclusione».Il colonnello Amedeo Gravina, comandante provinciale della GdF di Macerata, anticipa che l'indagine sui falsi residenti nelle zone terremotate è destinata ad allargarsi, al punto da raggiungere «contributi indebitamente percepiti per oltre 900.000 euro, se non addirittura un milione di euro». Per la precisione i reati a loro carico sono truffa aggravata in danno dello Stato, falsità ideologica in atto pubblico, indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. «Siamo di fronte ad un fenomeno molto vasto, che investe direttamente il problema della spesa pubblica», conclude Gravina. (M.Fab.)