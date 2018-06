Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fino a fine luglio, una splendida terrazza con vista sulla Madonnina ospita Taste on Top, un lounge restaurant temporaneo, aperto da mezzogiorno alle due di notte, dove gustare le proposte di chef rinomati e stellati che si alternano ogni sette giorni per offrire i loro menu a palati gourmet. Un format voluto da Beit Events e Maxima che vede protagonisti dodici chef, provenienti da tutta Italia, per dodici settimane di un'estate milanese tutta da gustare. Dopo Alessio Silva del ristorante Bianca di Milano, Alessandro Narducci (foto) e Angelo Troiani dei romani Acquolina e Il Convivio Troiani, fino a domenica a capitanare la brigata in cucina troviamo Jang Wenxing del Mu Fish e Davide Calegari del Balthazar di St. Moritz, pronti a regalare esperienze sensoriali uniche. E per sapere chi li seguirà, in un gioco condito un po' di mistero, bisogna dare uno sguardo al sito www.tasteontop.it. Da provare anche solo se si ha voglia di sorseggiare un ottimo drink all'aperitivo o nel dopocena.TasteOnTop - piazza San Fedele 3 - Tel. 392/25.27.209Costo 50 - Sempre aperto.(C.Bur.)