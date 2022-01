Finisce lo Stato di emergenza

Alessandra Severini

L'ennesimo provvedimento che tenta di fermare l'impennata dei contagi farà scattare da qui a un mese una serie di misure stringenti e diversificate per contenere il dilagare di Omicron.

Con l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato (quello ottenuto solo con vaccino o dopo essere guariti dal Covid) il governo vuole spingere a vaccinarsi chi ancora non lo ha fatto. Stessa finalità per l'obbligo vaccinale imposto agli over 50 (le classi di età più a rischio ospedalizzazione): scatta immediatamente, appena il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale (probabilmente oggi) e servirà anche a ridurre la pressione sugli ospedali. L'obbligo vale fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro quella data, con esenzione solo per chi ha un certificato medico. Chi è guarito dovrà vaccinarsi dopo sei mesi. Per chi decide di non immunizzarsi è prevista una sanzione da 100 euro. Ecco il calendario dell'entrata in vigore di tutte le nuove regole.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

