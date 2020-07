Marco Zorzo

Un punto a testa che non serve granché al Milan, ora a quota 50 a due lunghezze dal Napoli e a quattro dalla Roma. La prima volta di Rino Gattuso contro il suo Diavolo, tra l'altro. Gol (quattro) ed emozioni non sono certo mancate.

La sfida del San Paolo finisce 2-2, con i rossoneri che riescono ad agguantare il Napoli su rigore di Kessie a un quato d'ora dal termine per il fallo di Maksimovic su Bonaventura. Milan che era andato in vantaggio al 20' della prima frazione grazie a Theo Hernandez, imbeccato da Rebic. E pareggio azzurro firmato Di Lorenzo, dopo un'uscita disastrosa di Donnarumma sullo spiovente da piazzato di Insigne al 34'.

Napoli che poi è andato in vantaggio con Mertens al 60', prima di essere raggiunto definitivamente dal dischetto dalla Pioli-band.

