Lunedì 15 Ottobre 2018

Fine settimana impegnativo per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che nella giornata di ieri hanno arrestato tre persone, due per rapina, la seconda per detenzione di droga in tre zone diverse: Cristoforo Colombo, Anagnina e Portonaccio . L'inseguimento avvenuto sulla Colombo ha portato all'arresto di un 54enne, originario di Brescia,incensurato. Nella perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di coca, mentre in quella nell'abitazione di Torvajanica, sono state trovate dosi di cocaina, hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.Il secondo arresto è avvenuta in zona metro Anagnina dove un cittadino del Marocco di 26 anni, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ha scippato la collanina d'oro dal collo di una ragazzo di 18 anni. Dopo una breve colluttazione, l'uomo è stato ammanettato e trattenuto in attesa del rito direttissimo, con l'accusa di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'ultima operazione è avvenuta dopo una chiamata al 112 che ha portato all'arresto per rapina di un romano di 30 anni con precedenti. L'uomo ha minacciato con un coltello il titolare di un mini market facendosi consegnare l' incasso di soli 30 euro per poi fuggire a piedi. Il gestore, un cittadino del Bangladesh, ha descritto il suo aggressore ai militari prontamente intervenuti. Il rapinatore è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.(I. D. G.)