Fine pena mai. Tre parole che sanno di rassegnazione. Ma non per Filippo. Lui, 63 anni, è in carcere da quando ne aveva solo 26 ed è condannato a vita a restarci. Il suo è un ergastolo ostativo, la pena massima prevista dal codice penale. È entrato a Rebibbia che aveva in tasca un diploma di seconda elementare. Ma non si è perso mai d'animo. Un giorno ha aperto i libri e si è messo a studiare. Da allora non ha mai smesso. Fino a quando non è riuscito a portarsi a casa una laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti: 110 e lode. Grazie all'impegno e alla dedizione dei docenti e dei tutor dell'università Tor Vergata di Roma, ha discusso una tesi in diritto costituzionale proprio sulla sua condizione giuridica, che non permette di beneficiare di alcun permesso o premio. «Speriamo che la Consulta ha dichiarato il Garante Stefano Anastasia consegni alla storia la brutta pagina dell'ergastolo ostativo e dia anche a lui la possibilità di essere valutato da un giudice per il reinserimento sociale che la Costituzione prescrive a beneficio di qualsiasi condannato». (M.Poi)

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

