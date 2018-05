Finanziamento illecito Prosciolto Alemanno

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide M. RuffoloEra accusato di finanziamento illecito ma ieri per l'ex sindaco Gianni Alemanno, al termine di un lungo processo, è arrivato il proscioglimento per avvenuta prescrizione. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Roma Maria Cristina Muccari nel procedimento, nato come stralcio di quello sull'organizzazione criminale denominata Mafia Capitale', in cui gli veniva contestata un'operazione di telemarketing politico in favore dell'ex presidente della regione Lazio, Renata Polverini (inizialmente indagata e successivamente archiviata), e della sua lista, risultata vincente, nella quale figurava Isabella Rauti, moglie dell'ex sindaco. Fatti per i quali è stata sancita la prescrizione anche in favore di Fabio Ulissi (podologo e stretto collaboratore dell'ex sindaco), Sharon Di Nepi e Angelo Italiano, tutti accusati dello stesso reato contestato ad Alemanno. Condannati a due anni ciascuno di reclusione, invece, Giuseppe Verardi, ex manager della Accenture, e i funzionari della stessa azienda Francesco Gadaleta, Roberto Sciortino e Massimo Alfonsi, a cui veniva contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La vicenda risale al 2010 quando la società di consulenza Accenture, collaborante con il comune di Roma, attraverso un'indagine interna scoprì un giro di false fatturazioni da 30mila euro.Così i dirigenti segnalarono tutto alla Procura di Roma che diede l'avvio all'inchiesta da cui emerse il giro di soldi attraverso cui, con l'emissione di false fatturazioni, era stato finanziato un sondaggio sulla qualità dei servizi scolastici che, però, nascondeva un'operazione di marketing politico di cui ne beneficiò, senza averne contezza, Renata Polverini e la sua lista elettorale. Alla lettura della sentenza l'ex sindaco Alemanno, presente in aula, ha dichiarato: «Dopo 5 anni di aggressione mediatica nei miei confronti e di Fabio Ulissi, colpevole solo di aver collaborato con la mia Amministrazione, il dibattimento ha dimostrato che non c'era nessuna possibilità di aver partecipato ad un finanziamento illecito. Una vicenda tutta interna all'Accenture, come dimostrano le condanne di alcuni dirigenti. Un'inchiesta, pubblicizzata a ridosso delle elezioni comunali del 2013, che ha contribuito in modo determinante all'elezione di Ignazio Marino».