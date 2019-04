Finale di Coppa Italia: venduti undicimila biglietti in un giorno

ROMA - Sale vertiginosamente la febbre per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta nel primo giorno di vendita, riservato agli abbonati, sono stati polverizzati oltre 11.000 biglietti. A Roma le ricevitorie autorizzate sono state letteralmente prese d'assalto con code anche di diverse ore: venduti ben 7.000 biglietti. A Bergamo invece sono stati staccati 4.500 tagliandi è facile dunque ipotizzare che il prossimo 15 maggio lo stadio Olimpico farà registrare il tutto esaurito anche perché sono attesi 30mila tifosi nerazzurri.

Ieri a Formello intanto la ripresa della preparazione in vista della gara in programma domenica all'Olimpico proprio contro l'Atalanta, ma di campionato: Inzaghi potrà riabbracciare Milinkovic Savic e Luis Alberto, che a Marassi hanno scontato il turno di squalifica, sono ai box Durmisi e Patric (ieri controlli in Paideia). Assente anche Cataldi che ha risposto alla chiamata del ct Mancini per lo stage a Coverciano. (E.Sar.)

