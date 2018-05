Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Finale col botto per Verissimo. La trasmissione di Silvia Toffanin ha concluso la stagione, infatti, ospitando Fabrizio Corona alla sua prima intervista televisiva dopo il carcere. Una chiusura che ha suggellato una stagione che ha registrato ottimi ascolti: una media di 2.676.000 spettatori, pari al 20,8% di share (+8% rispetto all'edizione precedente).Nell'ultima puntata l'ex paparazzo dei vip ha ripercorso i suoi anni di cella e, in particolare, si è soffermato sul quarto arresto, definendo il tornare in carcere come un «tornare all'inferno». Corona ha riservato parole pesanti per la sua ex Nina Moric, protagonista di un fuoriprogramma al Grande Fratello: «Si è fatta strumentalizzare dal programma e da quell'altra - ha detto Corona riferendosi a Barbara D'Urso - Strumentalizzata da quell'altra perché quell'altra se l'era studiata. A quel punto, la Toffanin è intervenuta per difendere la collega, conduttrice del Grande Fratello 15, chiedendo a Corona un po' di rispetto: «Non porterò mai rispetto, mi hai chiesto del programma ed io commento», la replica del paparazzo.«Verissimo chiude la stagione con una delle medie più alte di sempre. Un grande successo in termini d'ascolto ma soprattutto un vanto editoriale per Canale 5 - ha sottolineato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri - Silvia Toffanin, con stile ed eleganza, ha reso Verissimo una delle trasmissioni più influenti e di tendenza della televisione italiana. Arrivederci a settembre».