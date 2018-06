Film horror: Dracula Suarez e Godin, l'Uruguay ci elimina

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoQuattro anni dopo la seconda frittata Mondiale è servita. Il 24 giugno 2010 in Sudafrica l'Italia campione uscente di Marcello Lippi venne sbattuta fuori (3-2, con Quagliarella che in pieno recupero si mangia il gol del pareggio-qualificazione) dalla competizione per mono della Slovacchia di Hamsik. Il 24 giugno 2014 per gli azzurri la Coppa del mondo finisce a Natal, sulle sponde dell'Oceano Atlantico. Finisce 1-0 per l'Uruguay: decide una zuccata da fermo del capitano Godin che buca Buffon e affonta l'Italietta targata Cesare Prandelli, che due anni prima era arrivata seconda all'Europeo dietro alla corazzata Spagna.Gli azzurri avevano già compromesso (quasi) tutto con il ko rimediata pochi giorni prima con la Costa Rica, ma contro la Celeste potevano cavarsela avendo a disposione due risultati su tre. E invece è arrivata una brutta sconfitta. E le conseguenza sono da terremoto: dimissioni in blocco da parte del gruppo dirigenziale, a cominciare dal presidente federale Giancarlo Abete, fino al ct Prandelli. Che, fatalità della sorte, aveva prolungato il contratto poche settimane prima.Morale della favola: Italia sconfitta da un avversario che non si è certo mostrato inarrivabile, punita da un'espulsione (di Marchisio) che farà discutere e messa al tappeto da un calcio d'angolo a una manciata di minuti dalla fine.Però la sfida con l'Uruguay è anche il famoso morso di Suarez ai danni di Chiellini. Con quattro mesi di squalifica della Fifa ai danni del Pistolero. Ma per gli azzurri quello fu un Mondiale horror: dall'illusione con l'Inghilterra all'esordio, ai ko con Costa Rica e Uruguay, per un'Italia piccola piccola.(7/continua)riproduzione riservata ®