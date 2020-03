Filippo d'Edimburgo il giallo della morte

Alla notizia - ufficiale - del contagio del figlio, ieri ha fatto da contrappunto la news - ufficiosa - della morte del principe Filippo, 98 anni, marito della Regina Elisabetta. Una news che circolava da qualche giorno, complici le condizioni non proprio buone del principe consorte - colpito da una brutta sindrome influenzale che l'aveva costretto al ricovero a dicembre - e la sua veneranda età. Tabloid e social network britannici si sono scatenati nelle ore immediatamente successive all'annuncio di positività Covid di Charles, sobillati anche dalla notizia di un possibile messaggio straordinario della Regina sulla Bbc; l'ultima volta era avvenuto nel 2002 per ricordare la madre, morta a 101 anni. Il tam tam di social e tabloid è (quasi) certo: il principe Filippo è morto, la Regina sarebbe costretta al silenzio nell'impossibilità di espletare - in una Gran Bretagna serrata dove non è possibile fare un normale funerale - quelle esquie reali delle quali il consorte (che pure avrebbe richiesto una cerimonia in stile militare) avrebbe diritto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

