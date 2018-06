Filetti di tonno e caffè Ma erano taroccati

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due persone denunciate, 25 aziende controllate, 2,5 tonnellate di alimenti sequestrati per la mancanza di informazioni in etichetta e assenza di rintracciabilità, dal caffè all'alcol ai finti filetti di tonno, per un totale di 33.167 euro di sanzioni. Proseguono le verifiche dei Carabinieri per la tutela agroalimentare sul territorio per garantire cibo sicuro sulle tavole degli italiani. A Roma sono stati sequestrati 7.900 vasetti etichettati come «filetti di tonno», in realtà contenenti «pesce tombarello», per un ammontare di oltre 1,5 tonnellate. A Napoli, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, sono stati sequestrati 280 kg di prodotti a base d'alcool etilico, privi di documentazione giustificativa e denunciato il titolare dell'azienda per evasione al pagamento delle accise.