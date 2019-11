Figlio o non figlio? La pièce teatrale, di Betta Cianchini per la regia di Marco Maltauro, con Giada Prandi e Veronica Milaneschi - Dolce attesa per chi? - porta in scena, in chiave ironica e tagliente, il conflitto interiore che emerge in tante giovani donne di fronte al loro desiderio di maternità. Un tema delicato e spinoso soprattutto in un Occidente sempre più caratterizzato dal fenomeno dell'iponatalità. Lo spettacolo si snoda tra situazioni esilaranti e una serie d'interrogativi sulla vita di Bianca, trentenne precaria nel lavoro e in amore che ha un contratto a progetto, ma progetta di avere un contratto e che vorrebbe tanto potersi permettere di pensare ad un figlio ed una famiglia. Una vera e propria diatriba tra testa e pancia, tra logica e istinto.

Via J. De' Settesoli 3, fino a domenica, bigl. 12 euro, info 3283546847

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

