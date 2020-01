FIGHT CLUB

Emilio Orlando

Nella vita di tutti i giorni si ispiravano ai protagonisti del film di Stanley Kubrick Arancia Meccanica. Al calare della notte i dieci componenti della banda finiti in manette ieri mattina all'alba si trasformavano in sadici e violenti picchiatori che sceglievano le loro vittime tra anziani, disabili e categorie deboli. Calci, pugni, sprangate in testa ed in faccia fino a rubare auto in sosta per scorrazzare per le strade dell'hinterland Tiburtino e cercare altre prede da ridurre in fin di vita. Sei le violenze venute alla luce, ma le indagini proseguono per cercare altre vittime.

Le indagini, coordinate dal procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto, iniziate dopo il primo pestaggio avvenuto a giugno del 2019, hanno svelato uno spaccato inquietante. Una gang, composta da ragazzi di età comprese tra i 19 ed i 26 anni, aveva tramortito un uomo, colpevole di aver difeso una barista che non voleva servire alcolici ai membri del gruppo criminale, già ubriachi, veniva selvaggiamente picchiato da 5 di loro a bottigliate sulla tempia e, esamine a terra, lo hanno sfigurato con calci e pugni sul viso. La furia della baby gang, che sembrava imprendibile, era tornata a colpire ancora a novembre quando riusciva a mettere a segno altri tre pestaggi, tra cui una spedizione punitiva contro un quarantacinquenne di Santa Lucia di Mentana, da loro definito amico delle guardie.

Mentre la vittima giocava in un bar insieme ad amico alle slot, veniva aggredito alle spalle con diversi colpi di box da tre degli arrestati che non contenti di averlo ferito, continuarono a pestarlo per la strada. L'incubo per la cittadinanza è finito, quando la polizia ed i carabinieri hanno cominciato ad indentificare tutti i componenti del gruppo, ed i residenti hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno appreso la notizia che le dieci belve erano finiti dietro le sbarre. Il giudice per le indagini preliminari che ha firmato l' ordinanza di custodia cautelare li ha definiti: «Atti codardi, compiuti sempre in gruppo e con la vittima impossibilitata a difendersi per via del numero sproporzionato degli assalitori, che circondano ed aggrediscono il bersaglio prescelto, portati a compimento senza alcun pretesto se non quello di divertirsi».

riproduzione riservata ®

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA