Figc agitata. Aic, Lega Pro e Lega Dilettanti: «Si rispetti la democrazia, fateci votare»

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Non si placa la bufera in senso alla Figc. Aic, Aia, Lega Pro e Lega Dilettanti, le componenti che vogliono il voto subito e che rappresentano un totale del 73% della forza elettiva, chiedono: «Si rispetti la democrazia». Al centro del dibattito il nome di Giancarlo Abete il quale, secondo un'interpretazione della legge che limita a tre i mandati di Coni e federazioni, sarebbe non candidabile. Il 10 luglio il consiglio nazionale del Coni recepirà i principi informatori che poi dovranno passare al vaglio del governo e infine essere approvati dalle varie federazioni, ci vorranno mesi.«Mi sembra un problema secondario - osserva Abete - Il problema primario è che si possa andare il prima possibile a elezioni, poi si verificherà chi è candidabile o meno. Se vedo un trappolone? Da una parte non c'è tutto questo entusiasmo a convocare l'assemblea - sottolinea Abete - dall'altra c'è la ricerca e qualche abboccamento a trovare candidati alternativi. A pensare male si fa peccato ma alla fine ci si azzecca...». Il messaggio politico dell'asse anti-commissario (Fabbricini) è chiaro anche nelle parole del numero uno dell'Aic, Damiano Tommasi: «Perché non si vota» e in quelle di Gabriele Gravina (Lega Pro): «Chiediamo il rispetto delle regole. L'arbitro è il Coni e deve fare l'arbitro, punto. Si vuole provocare sulla scelta del candidato ma non abbocchiamo. Elezioni a ottobre? No, il termine ultimo è il 16 di agosto».(G. Bul.)