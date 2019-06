Fido e i piccoli: connubio fantastico

Il libro questa settimana s'intitola Cani e Bambini: istruzioni per l'uso del collega etologo Angelo Gazzano. Sappiamo infatti che non esiste compagno di giochi più desiderato da un bambino del proprio cane ma un dono simile deve essere fatto in modo responsabile. Un cucciolo, membro insostituibile e amatissimo delle vostre famiglie, richiede sempre molto rispetto e attenzione.

Cuccioli e bambini: un'attrazione fatale e irresistibile! Ma come fare per trasformare la sua permanenza nella nostra casa in una fonte inesauribile di gioia?

Semplice, basta seguire le 10 regole indicate da Gazzano in questo volume. Applicandole in modo corretto impareremo a conoscere meglio il vostro animale e a interpretarne il comportamento in modo che possiate trascorrere insieme un'esistenza serena. Un libro per tutte le persone che decidono di fare entrare un cucciolo in casa. Buona lettura! (A.Ben.)

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

