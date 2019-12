FIDANZATO KILLER

«Probabilmente era stressato, forse alle corde. Deve aver capito che la sua libertà era finita, se pure si può parlare di libertà stare agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico».

Giovanni Zuccolo, il nonno materno di Nadia Orlando, commenta il suicidio di Francesco Mazzega, l'uomo che il 31 luglio 2017 vagò con il cadavere della fidanzata in auto per tutta la notte. Nadia Orlando, di Vidulis di Dignano (Udine), aveva 21 anni quando fu uccisa a pochi passi da casa: voleva porre fine alla relazione con Zuccolo. L'omicida 38enne si è impiccato nel giardino di casa nella tarda serata di sabato, dopo aver ricevuto la notizia della conferma della pena a 30 anni di carcere inflitta pure in Appello. «Proviamo un sentimento di vuoto interno, strano da definire. Questa è una storia che non doveva né iniziare né finire; siamo vicini alla famiglia», ha detto ai microfoni della Rai Andrea Orlando, il papà di Nadia.

Aggiunge il nonno della giovane uccisa: «Ci è rimasto l'amaro in bocca, ha fatto tutto lui. Non ha ascoltato noi, credo non abbia ascoltato nemmeno i suoi familiari e gli avvocati. Aveva le sue idee, non si è mai spiegato...». (M.Fab.)

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA