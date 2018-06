Fiamme e paura nella notte in Centro

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le fiamme, e una colonna di fumo nero sopra i tetti del centro di Roma. Un'abitazione è andata fuoco ieri mattina in via di Tor di Nona, a due passi da piazza Navona, scatenando il panico nella zona. Nel rogo una donna è rimasta ustionata in modo grave, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Altre tre persone sono rimaste intossicate. Nell'intervento è stato sgomberato anche il palazzo attiguo, in cui abita il presidente della Camera, Roberto Fico, che come gli altri è sceso in strada, fermandosi a parlare qualche istante con gli inquilini sgomberati. L'incendio è divampato intono alle 9.15, in un appartamento al primo piano, forse a causa di alcune candele lasciate accese. I primi ad intervenire sono stati due agenti della Polizia locale. I caschi bianchi del Gruppo Pronto Intervento Traffico, in servizio sul lungotevere, sono entrati nell'edificio, aiutando un cittadino che si stava adoperando per far uscire una signora dal suo appartamento. Prestati i primi soccorsi, hanno avvertito gli abitanti del palazzo e hanno evacuato un edificio adiacente. I vigili del fuoco sono arrivati subito dopo.(F.Sci.)