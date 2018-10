Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fiamme altissime. Diverse autopompe a sirene spiegate. Via Barberini chiusa al traffico. Mancava poco alle 19.30 di ieri sera quando, nella via che collega piazza Barberini a largo Santa Susanna, un grande incendio divampa all'altezza del civico 75 della strada: le fiamme sono visibili anche da molto lontano, e un denso fumo nero si sprigiona dalle finestre, annerendo le cornici bianche del signorile palazzo.Pronta la risposta dei Vigili del Fuoco, che si inerpicano sugli scalini di ferro fino al quarto piano dello stabile per spegnere l'incendio. In pochi minuti, i pompieri, per cercare di far uscire il denso fumo sprigionato dal rogo, sfondano le serrande di una finestra, gettandone grossi pezzi sulla strada messa in sicurezza.Il rogo non ha causato né vittime né feriti: le fiamme si sono sviluppate infatti in un ufficio sfitto e vuoto.Sulle cause del rogo l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un cortocircuito elettrico. Fortunatamente, l'incendio si è sviluppato fuori dal canonico orario di lavoro.La chiusura di via Barberini ha reso ancora più caotica la circolazione dei veicoli privati all'interno dell'area di via del Tritone: nella zona infatti si registrano le chiusure di via Rasella e di via Francesco Crispi, causando diversi disagi nel triangolo fra piazza di Spagna e Repubblica.(L. Cal.)