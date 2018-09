Festival della musica indie tra Bennato e gli Zen Circus

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaROMA - Tre giorni di musica e non solo al Mei 2018. Dal 28 al 30 settembre a Faenza si susseguiranno esibizioni live, mostre, presentazioni letterarie e conferenze. La manifestazione più importante sulla scena indipendente italiana giunge alla ventitreesima edizione e ha alle spalle 25 anni di attività come vetrina e trampolino di lancio per talenti emergenti e punto di riferimento per band e musicisti contemporanei.«Abbiamo voluto essere fin dall'inizio una piattaforma di scouting di una scena complessiva che non veniva considerata e oggi puntiamo all'incontro tra i vari generi affinché i pubblici si abituino a sonorità diverse», spiega il fondatore del Mei Giordano Sangiorgi alla conferenza stampa al MAXXI.Su più palchi - allestiti in contemporanea - si alterneranno concerti, riconoscimenti e contest. I premi, che negli scorsi anni hanno portato fortuna ad artisti come Brunori Sas o allo Stato Sociale, andranno agli Zen Circus (nella foto), una della band più popolari della scena indie-rock, ai Lacuna Coil per il metal e al cantautore Mauro Ermanno Giovanardi. Nelle aree rap e trap, molto in voga tra le nuove generazioni, saranno premiati Mezzosangue e Ketama126. Ai premiati si aggiungono, inoltre, Edoardo Bennato e Colapesce (miglior videoclip).Grande attesa, infine, per la presentazione del libro su Liberato, scritto dal giornalista Gianni Valentino, e per il concorso dedicato ai nuovi talenti iLiveMusic, che ha ricevuto oltre trecento candidature. «In questi tre giorni - conclude Sangiorgi - sarà possibile toccare con mano tutte le proposte volte a innovare la musica del nostro paese».