Feste e assembramenti: multe a tappeto

Oltre 60 le persone sanzionate per assembramenti, consumo irregolare di alcolici su strada o, in casi isolati, per mancato uso delle mascherine, mentre una ventina le multe per illeciti rilevati presso attività commerciali e locali pubblici. È il bilancio dei controlli anti-Covid effettuati dalla polizia locale nel fine settimana. Più di un centinaio le persone controllate nell'ambito dei servizi sulle limitazioni alla circolazione in vigore dopo le 22.

Scoperte al Pigneto 5 persone intente a giocare e bere alcol all'interno del magazzino di un minimarket. Tutti i presenti sono stati sanzionati per violazione delle regole anti-Covid e nei confronti del gestore dell'esercizio, oltre le sanzioni previste per le irregolarità accertate, è scattato il provvedimento di chiusura di 5 giorni. Rilevati illeciti anche in alcuni locali del Centro Storico per inosservanza di alcune disposizioni atte a tutelare la salute pubblica. Nei pressi di via Nazionale le pattuglie sono intervenute presso una struttura ricettiva, dove all'interno era in corso una festa: una decina le persone identificate. Anche in questo caso sono state avviate le procedure di contestazione per violazione delle misure sul contenimento del contagio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

