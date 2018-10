FESTA NEL SANGUE

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUn ragazzo di 21 anni morto, sette feriti di cui tre in condizioni molto gravi. Doveva essere una festa di addio al celibato, incece l'vento si è trasformato in una mattanza.La sanguinosa rissa è avvenuta nel Trevigiano, per una lite nel parcheggio di un condominio a Fontane di Villorba dove sono spuntati coltelli. Gli aggressori, un cittadino romeno e uno albanese, sono stati fermati nella serata di ieri dai carabinieri dopo una fuga di alcune ore. Intorno alle 22.30 una quindicina di giovani di origine moldava reduci da una festa per l'addio al celibato di uno di loro si sono fermati a chiacchierare, forse con un tono di voce troppo alto. A quel punto, dalla finestra di un appartamento sono giunte le proteste per rumori eccessivi da parte di due o tre uomini, che presto sono scesi in strada armati di coltelli iniziando tirare fendenti tra i ragazzi, colpendo a caso. Quindi sono scappati a bordo di un'automobile, facendo perdere le proprie tracce. Sul selciato è rimasto esanime Igor Ojovanu, 21 anni, studente e lavoratore, assieme ad altri amici che evavano varie ferite da taglio. Gli accertamenti, avviati dalla Compagnia dei carabinieri di Treviso, hanno portato in poche ore al fermo dei due sospettati: sia il romeno che l'albanese infatti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso di un ospedale, interrompendo la fuga, perché a loro volta feriti durante la rissa mortale. Sono stati condotti in cella di sicurezza ma inizialmente non hanno risposto alle domande dei militari dell'Arma. Oggi però è fissato l'interrogatorio con il magistrato che si occupa del caso.riproduzione riservata ®