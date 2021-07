Festa Inghilterra solo ai supplementari: sfida finale agli azzurri

Daniele Petroselli

Sarà Inghilterra-Italia la finale di Euro 2020. A Wembley la Nazionale di casa batte la Danimarca per 2-1 dopo i tempi supplementari con grande fatica. Una sfida equilibrata, chiusa sull'1-1 nel primo tempo. I danesi partono bene e sfiorano il gol prima con Braithwaite al 16' e poi con un tiro a giro di Damsgaard. E ad aprire le danze è proprio il talento della Sampdoria, con una perla su punizione al 30'. Wembley ammutolisce ma la Nazionale dei Tre Leoni si sveglia.

Sterling si fa ipnotizzare da Schmeichel al 38', ma un minuto Saka in area cerca un cross basso ma sul pallone arriva il milanista Kjaer, che la manda dentro la sua porta.

Nella ripresa la gara resta bella, con l'Inghilterra che si fa vedere al 54' con un colpo di testa di Maguire, ma Schmeichel si allunga ed evita la rete. Nonostante i cambi, la situazione però non si sblocca e si va ai supplementari. E al 104' arriva la svolta: Sterling in area arriva a contatto con Maehle, Makkelie assegna il rigore che Kane si fa parare ma è lesto nella ribattuta a rete. Alla fine tanta sofferenza ma arriva la prima finale europea per gli uomini di Southgate.

