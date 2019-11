FESTA IN VOLO

Rita Vecchio

Migliaia di persone. Applausi, flash e dirette social. È stata una festa quella che ha accolto ieri pomeriggio il trio de Il Volo a Milano. Un mini live prima del firma copie del loro ultimo disco (con centinaia di persone in fila fino a tarda sera per autografi e foto) per festeggiare dieci anni di carriera.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si affacciano da una delle balconate della Mondadori e cominciano a cantare. Il mondo, Musica che resta, canzone scritta da Gianna Nannini per lo scorso Sanremo, A chi mi dice, per finire con Grande Amore, il brano con cui invece il Festival lo hanno vinto nel 2015. Il disco 10 years, uscito in tutto il mondo venerdì scorso per Sony Music, in versione CD con DVD con immagini e contenuti inediti dell'ultimo live a Matera, è la raccolta del loro repertorio. Da Arrivederci Roma a Surrender, da O Sole mio all'aria della Traviata, Libiamo ne` lieti calici, al Nessun Dorma della Turandot, da My Way a Smile, da She's Always a Woman.

Il pop lirico, con i loro successi nel mondo, è la risposta a chi in loro non ci credeva. Una critica a volte troppo severa, miope di fronte a un trio figlio del talent ma che aveva tanto da dire (e da cantare) uscito dalla scatola televisiva di Rai 1. Ti lascio una canzone con Antonella Clerici li inventa nel 2009 insieme al loro mentore Michele Torpedine. Allora avevano 14 anni. In dieci anni i palcoscenici di tutto il mondo. Contando solo gli ultimi mesi, sono 83 concerti solo in America Latina. «È davvero per noi un compleanno - dicono dal balcone vista Duomo - Festeggiamo 10 anni di musica, ma anche di amicizia e di famiglia. Perché questo noi siamo diventati».

Il momento più emozionante, il concerto per il Papa. Ma ne potrebbero annoverare almeno altri tre. Per esempio, il We are the world for Haiti, unici artisti italiani tra 80 invitati invitati internazionali (c'erano Bono, Celine Dion, Carlos Santana, tra gli altri) con Quincy Jones e Lionel Richie, il tributo a Caracalla a Carreras e Pavarotti con Placido Domingo, l'incontro con Barbra Streisand. Ripartiranno in tour nuovamente a gennaio, questa volta nel nord America. In Italia due date evento, il 30 agosto all'Arena di Verona e il 4 settembre al Teatro Antico di Taormina. I loro #10years andranno anche in onda il 19 novembre in prima serata su Canale5.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

