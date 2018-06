«Festa grande per la giornata ciclopedonale unificata in città»

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Cambiare alla radice il concetto di mobilità su Roma e puntare su iniziative a misura di cittadino, a favore di pedoni e ciclisti. Con quest'intento abbiamo messo in campo il nostro progetto #ViaLibera: un'unica rete ciclopedonale, sviluppata dalle periferie al centro, con strade e piazze libere da auto e smog». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.«In questa domenica bbiamo riscoperto il piacere delle feste di quartiere, insieme ci siamo riappropriati delle strade sotto casa. Aree, di solito congestionate, sono state chiuse al traffico per lasciare spazio a iniziative itineranti e spettacoli di associazioni e volontari, che in questa domenica ci hanno dato una mano con questa bellissima iniziativa. Questo è stato solo il primo test per Roma. Dopo l'estate amplieremo i percorsi grazie anche al confronto con i cittadini, veri protagonisti del cambiamento. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che hanno contributo a realizzare questa giornata. Roma cambia passo dopo passo», conclude.