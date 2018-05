Festa grande fino a domenica per il Palio di San Nicola

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Festa grande, fino a domenica 27, a Mentana, per il palio di san Nicola, la tradizionale manifestazione che vede coinvolti tutti i rioni della cittadina in provincia di Roma. Nella piazza principale della città e presso il campo sportivo, oltre a visitare numerosi stand, sarà possibile partecipare a tante attività per le famiglie, cenare con piatti tipici del posto e ascoltare spettacoli e concerti dal vivo. Programma speciale anche per i bambini. «Questa è il secondo anno, dopo trenta di assenza, che riportiamo in città questo evento storico dichiara Fiorella Di Natale, presidente dell'associazione culturale Nomentum, organizzatrice in collaborazione con la parrocchia San Nicola da Bari Il clou è previsto senza dubbio per domenica alle 16,30 quando si svolgerà il tradizionale Palio».Come da tradizione il Palio di San Nicola si svolge a maggio, in concomitanza con la traslazione del Santo.