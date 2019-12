FESTA DI NATALE ALL'EUR

ROMA - Come da tradizione la Lazio si è ritrovata ieri sera a Spazio Novecento, quartiere Eur, per la cena di Natale: stesso posto, stessa festa, ma ancora più entusiasmo, visti i risultati in campionato. I biancocelesti, dopo la splendida vittoria con il Cagliari, vivono un momento magico e tutti i pensieri sono ovviamente volti alla Supercoppa con la Juventus di domenica prossima, occasione ghiotta per riportare a Roma un trofeo importante. Applausi, foto, selfie e autografi per tutta la squadra e in particolare al momento dell'arrivo per il tecnico Simone Inzaghi e per il bomber Ciro Immobile.

FORMELLO - Seduta di scarico ieri, per chi non ha giocato col Cagliari; oggi altra sgambata, assenti Vavro e Lukaku infortunati, mentre Marusic e Patric, riaggregati, partiranno per Riad.

MAGLIA SUPERCOPPA - Ieri in mattinata, in vista della finale di Supercoppa a Riad (ore 17.45 italiane), è stata presentata, alla presenza del presidente Lotito, del vice presidente della regione Lazio Deniele Leodori e di Luiz Felipe, una nuova maglia che i biancocelesti useranno nella sfida ai bianconeri per promuovere e dare maggior visibilità all'immagine della Regione Lazio.

JUVE IN CAMPO - Stasera alle 18,55 Sampdoria-Juve, anticipo dell 17a giornata (Skysport); alle 20,45 Brescia-Sassuolo (Skysport), recupero del 7° turno.

