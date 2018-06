Festa della Musica Potete suonare tutti

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dalla musica classica al reggae, dall'elettronica al pop ogni melodia sarà quella giusta per essere suonata, ascoltata e cantata. È la Festa della Musica, una delle celebrazioni tematiche più famose d'Europa, che il 21 giugno coinvolgerà anche Roma.Accademie, scuole, biblioteche, carceri, librerie, ambasciate, biblioteche, centri anziani, teatri, centri sportivi, ospedali: sono tante le istituzioni coinvolte. La Festa della Musica permetterà a romani e non di passare una giornata durante la quale tutti potranno suonare. Basterà compilando il modulo di adesione sul sito della Festa fino alle 23,59 del 19 giugno (www.festadellamusica.it) e sarà anche possibile seguire in diretta sui social facebook, instagram e twitter. Tanti gli artisti coinvolti - il calendario è work in progress - come Deaf Kaki Chunky, duo elettrizzante che miscela il jazz, funk e r'n'b, che si esibirà al Libraccio di via Nazionale o Gli AltaVoce, un gruppo di trentacinque persone che cantano il gospel, che si esiberanno a piazza San Lorenzo in Lucina. Ada Montellanico e Francesco Diodati saranno a Villa Leopardi, Jazz factory Saint Luois big band e Javier Girotto al Parco della Musica, Michele Floris con le sue gemme di chitarra classica si esibirà alla chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, l'associazione Sentieri Musicali con i propri brani originali a piazza Menenio Agrippa, Orchestra mandolinistica romana con i suoi venticinque mandolini, mandole, mandoloncelli, chitarre, contrabbasso al Palazzo delle Esposizioni. LaLa Green con la Greensideroma onlus sarà in dj set a via Tuscia, l'orchestra nazionale Valahia di Bucarest diretta da Marius Zorila a piazza di Spagna; Neroloz live on the road, con la sua batteria e i sound pop dance al Palazzo della civiltà, Gose, uno dei rapper più giovani della scena romana si esibirà alla biblioteca Collina della pace. Pablo Sáinz Villegas, chitarrista, proporrà la sua musica spagnola del post romanticismo, il coro Mountgreen Gospel, guidato da Clizia Aloisi si esibirà alla biblioteca Marconi. Gli ottanta musicisti della banda di Polizia locale terrà un concerto a piazza Damiano Sauli; Luca Mazzillo con il suo live di pianoforte sarà in via Bassani, mentre l'accademia nzionale di Danza si ispirerà all'allestimento di Alfredo Pirri Le Erinni alla Pelanda.