FESTA DELLA DISCORDIA

Neanche la festa della Repubblica mette pace fra gli alleati di governo. Dopo le elezioni i nervi si sono fatti più tesi e i rapporti fra Lega e M5s rimangono pessimi. In occasione del 2 giugno sono le parole del presidente della Camera Roberto Fico, leader dell'ala ortodossa del Movimento, a provocare la rabbia di Matteo Salvini. «Oggi è la festa di tutte le persone che si trovano sul nostro territorio, è anche dei migranti, dei rom, dei sinti, che sono qui e hanno gli stessi diritti», ha detto Fico prima di assistere alla tradizionale parata ai Fori imperiali. Un'uscita che non appare casuale e che infatti innesca subito la reazione del vicepremier leghista: «Le parole di Fico mi fanno girare le scatole. Oggi è la festa dell'Italia e degli italiani non dei migranti, nei campi rom di legalità c'è n'è poca».

Luigi Di Maio ha preso subito le distanze dalle parole del suo collega di partito: «Quella di Fico è una sua opinione, io avrei evitato di alimentare la polemica». Il presidente della Repubblica Mattarella ha benedetto invece la scelta fatta dal ministro della Difesa Trenta di dedicare all'inclusione la Festa della Repubblica «L'inclusività è un impegno che ben rappresenta i valori scolpiti nella nostra Costituzione che sancisce che nessun cittadino può sentirsi abbandonato bensì deve essere garantito nell'effettivo esercizio dei suoi diritti».

Il Quirinale guarda con preoccupazione al logoramento dei rapporti fra i due alleati di governo. Per la prima volta Salvini ha evocato un ritorno al voto: «Se mi danno una mano a fare le cose vado avanti come un treno ha detto parlando a un comizio elettorale - se qualcuno ha voglia di litigare torniamo da voi e mi dite cosa fare, perché non abbiamo tempo da perdere». I prossimi giorni rischiano di diventare infuocati. Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà il suo discorso in cui potrebbe evocare la minaccia delle dimissioni. Chiederà ai suoi due vice di abbandonare i toni da campagna elettorale, ma ancora un vertice a tre non c'è stato. E voci sempre più insistenti danno per scontato il ritorno al voto nella prossima primavera.

