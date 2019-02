Ferruccio Gattuso

Una donna divisa tra passato e presente, ciascuno riflesso dal volto di un uomo. Un abbandono doloroso, una vita da vivere reggendo le spinte degli eventi. L'ultimo romanzo di Chiara Gamberale - L'isola dell'abbandono (Feltrinelli), prende le mosse dalle acque cristalline di Naoxs, in Grecia, per dipanare una storia sulla paura che tutti abbiamo di perdere il controllo della nostra esistenza. «Ho trascorso a Naxos l'estate della mia gravidanza, due anni fa, e ho sviluppato un rapporto viscerale con quel mare e con quella terra, oltre al fatto che quello è stato forse il periodo più felice di tutta la mia vita», spiega la scrittrice romana che aggiunge: «Ho un amore profondo per le isole, per cominciare ogni mio romanzo sono sempre partita per un'isola, e sempre fuori stagione». Al centro dell'Isola dell'abbandono (il termine piantar in asso, spiega Gamberale, viene dal mito di Teseo e Arianna: dopo l'impresa contro il Minotauro a Creta, l'eroe abbandona in Nasso la donna che lo aiutò a uscire dal labirinto) vibrano anche forti riferimenti autobiografici: «Io soffro di sindrome dell'abbandono, fin da bambina. Ogni abbandono che ho subito mi ha straziata, mi ha costretta, nel bene e nel male, a diventare una persona diversa. E volevo finalmente raccontare proprio questo. Quando è straziante venire abbandonati. Ma anche raccontare che, dopo un abbandono, può esserci una resurrezione. E rischiamo di diventare persone migliori di come eravamo».

