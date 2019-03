Ferruccio Gattuso

Stakanovista in tacco dodici, ecco Barbara D'Urso. Dopo i pomeriggi su Canale 5, Domenica Live, l'imminente Grande Fratello, la conduttrice regina di Canale 5 è pronta, da domani in prima serata, a reggere le redini di Live. Non è la D'Urso.

Tre ore di show in diretta con ospiti, «un programma di parola che avrà un meccanismo da social network, con like del pubblico in diretta», come spiega lei stessa. «Sarà uno degli assi portanti del prime time sul canale fino a giugno e, se tutto va bene, da settembre», rivela il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Le attese sono a partire dal 12% di share, prima puntata col botto: ci saranno Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso per la prima volta in tv insieme ai figli; Heather Parisi pronta a spiegare la sua verità sul caso legale del marito imprenditore Umberto Maria Anzolin. E due veri fuochi d'artificio: Thomas Markle Junior, fratello tenuto a distanza dalla principessa Meghan, che spiega le sue difficoltà con la sorella e vuole conoscere il futuro nipote reale. E Fabrizio Corona pronto a chiedere scusa alla D'Urso per il vecchio caso del finto scoop legato al figlio di lei, accusato di fumare una canna, quando invece si trattava di tabacco. «Le sue accuse furono mediatiche e dunque le sue scuse saranno dello stesso tipo. Del caso Riccardo Fogli all'Isola non parleremo. Se mi chiedete un'opinione, avrei trattato in modo diverso il caso. Il problema non sono le corna, ma come sono state comunicate a lui e al pubblico. Chi va a questi show sa che la propria vita privata vine maciullata, ma c'è modo e modo di raccontare le cose».

Ad Alessia Marcuzzi fischieranno le orecchie.

