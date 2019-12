Ferruccio Gattuso

Sarà un Viaggio nella Grande Bellezza, quello in onda domani in prima serata su Canale 5. E bastano le prime immagini raccolte dai droni sul Cupolone illuminato, dominatore di una Roma notturna, a far perdere il fiato. Si intitola così la prima serata-evento confezionata per le feste natalizie dalla rete ammiraglia Mediaset: un documentario (diretto da Roberto Burchielli) che è un viaggio tra i tesori del Vaticano, illustrato da una guida ben nota al pubblico televisivo, l'attore Cesare Bocci. Quello sul piccolo schermo è un percorso tra arte e aneddoti, con interventi di personalità come i religiosi monsignor George Gänswein e il cardinale Angelo Comastri, e il direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta (insieme nella foto).

«Incontrare papa Francesco sarebbe stato un sogno», ammette Bocci «Gli avrei chiesto della sua prima volta San Pietro, se era già un religioso e cosa aveva provato. È la domanda che ho fatto agli altri». Per Bocci, conosciuto per essere il vice del commissario Montalbano della serie tv, un esordio speciale: «Non ambisco a essere il nuovo Alberto Angela, lui è un fuoriclasse. Ma certo ho seguito una ricetta simile alla sua: il sincero stupore, l'entusiasmo per ciò che vedevo. E tanta curiosità. La gente ha voglia di vedere cose belle, a noi spetta il compito di dargliele in modo divulgativo e popolare». Se il Viaggio avrà successo, spiega il direttore di rete Giancarlo Scheri, «seguiranno altri progetti, per esempio uno sui 500 anni di Leonardo».

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

