Ferruccio Gattuso

Non è una cosa che si dimentichi, salire sul palco dello Sferisterio di Macerata. Ti ritrovi accerchiato da colonne antiche e luci, catapultato in un passato che, inconsciamente, ti responsabilizza. Sei lì, e devi dare il tuo meglio. Questa sera e domani allo Sferisterio vanno in scena le serate finali della 32esima edizione di Musicultura, Festival della Canzone Popolare e d'Autore, presentate da Enrico Ruggeri e Veronica Maya. Giovani promesse in gara si alternano a big ospiti e, tra questi ultimi (con Subsonica, Ermal Meta, Irene Grandi), La Rappresentante di Lista è protagonista di un suggestivo ritorno.

Ci sono luoghi che restano dentro: per voi lo Sferisterio e Musicultura cosa significano?

Dario Mangiaracina: «Semplicemente casa. Qui siamo cresciuti come artisti, nella prima trasferta fuori della Sicilia. Venimmo nel 2014, con il brano nostro omonimo. Siamo rimasti legati negli anni a tutto lo staff di Musicultura».

Oggi ci tornate da big: avete qualche consiglio per gli esordienti in gara?

Veronica Lucchesi: «Noi non la vedevamo come una gara, dunque la regola è esprimersi liberi da condizionamenti. Musicultura deve essere una tappa di un percorso».

La vostra musica in effetti rifiuta ogni condizionamento.

V.L.: «Lo definiamo queer pop proprio perché vogliamo essere fluidi: la libertà di vagare tra i generi ti permette di sperimentare».

Quali brani porterete sul palco dello Sferisterio?

D.M: Tre brani dall'ultimo album My Mamma: Amare, che portammo a Sanremo, Passaggi stranieri e Sarà. Tutti brani che prevedono l'utilizzo del pianoforte, dunque mi sono tolto lo sfizio di chiederne uno a coda sul palco.

A Sanremo ci tornereste?

V.L.: «Tra qualche anno magari sì. Ora però abbiamo un tour e ci godiamo il disco di platino per Amare».

Siete tra i primi artisti a tuffarvi in tour: ottimisti?

D.M: «Non abbiamo la sfera di cristallo, non si deve abbassare la guardia, ma sì: siamo curiosi di buttarci nei live, dopo due anni, con una band al completo».

Il My Mamma Tour partirà da Arezzo il 24 giugno, il 14 luglio passa dal Carroponte a Milano, il 7 settembre al Parco della Musica a Roma.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA