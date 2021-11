Ferruccio Gattuso

MILANO - Mina e Adriano Celentano, la storia di un'amicizia e di un rapporto artistico tra due personaggi che hanno saputo fare dell'assenza un'assoluta presenza, sulle scene della musica e della tv del nostro paese. Che infatti - sedotto - li cerca e li ascolta, e li sente presenti più che mai. Domani esce MinaCelentano The Complete Recordings (Sony), raccolta di tutte le canzoni incise dalle due star nei due incontri musicali consacrati da album nel 1998 (Mina Celentano) e 2016 (Le migliori), più un inedito, composto da Fabio Ilacqua, dal titolo Niente è andato perso, corredato di un videoclip.

A presentare l'operazione al Teatro Gerolamo di Milano ci sono il figlio di Mina, Massimiliano Pani, in collegamento video Claudia Mori e produttori dei due artisti come Celso Valli e Fio Zanotti. I ricordi si accavallano alle promesse, e queste ultime non sono da poco: «Adriano? spiega Mori da almeno un anno lavora al computer, gli chiedo cosa fa e lui dice che sta mettendo a posto delle cose. Quando resta sul vago significa che c'è qualcosa che bolle in pentola». Sui social network, il Molleggiato ha anche rivelato che gli farebbe piacere tornare in tv: «Questo è vero ammette Mori Sta immaginando qualcosa, e la pensa in Rai. Certo, per un progetto oltre all'artista conta cosa ne pensi l'editore. La Rai già ai tempi di Rock Politik e di Sanremo qualche censura su di lui l'attuò».

La Rai affiora anche nei ricordi recenti di Massimiliano Pani: «Mina direttrice artistica di Sanremo? Qualche tempo fa la Rai sondò il terreno, ma quando Mina fece intendere che, nel caso, avrebbe dovuto avere carta bianca, da Roma non si fecero più sentire». Se nel 1998 i due artisti si incontrarono nello studio di Mina a Lugano, nel 2016 la tecnologia permise loro incisioni a distanza. Con lo stesso metodo, ad agosto scorso, è stato realizzato l'ultimo singolo Niente è andato perso.

«Ma Mina e Celentano si sentono spesso conclude Pani al telefono o via chat. Hanno cominciato da ragazzi insieme, cantando le canzoni di Elvis nei club e il loro rapporto è rimasto sempre quello». E a proposito di inediti: esistono incisioni di cover cantate insieme per divertimento, ma chissà se mai potremo ascoltarle.

