Ferruccio Gattuso

Gli slogan si fanno a parole, ma anche coi numeri. Magari sfidando maliziosamente la matematica. Così Vodafone, l'azienda multinazionale di telefonia operativa in Italia da quasi tre decenni, ufficializza la presenza della propria rete potenziata - il 5G - nelle principali città italiane Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli: per il progetto e la campagna 5G la formula magica è 5 = 4 X 10. La spiegazione è chiara: il 5G espanderà di dieci volte le potenzialità del 4G.

Il mondo corre veloce e Vodafone tiene il passo, anzi ne segna la direzione, è questo il significato dell'intervento dell'amministratore delegato di Vodafone Italia Aldo Bisio nell'elegante cornice milanese di Palazzo Giureconsulti. «Si entra in una nuova era, e se il 4G ha conquistato i mercati nel 2015, il 5G è un'innovazione tale che resterà in campo per molto tempo», assicura il massimo dirigente. Il 5G ha «una capienza infinita»: decuplica la velocità a 10 Gbps, diminuisce i tempi di risposta da 30 ms (millisecondi) a 5 ms e ciò porterà vantaggi, prima ancora che agli utenti singoli, alle strutture industriali e ospedaliere. «Da oggi finisce la fase sperimentale e avviamo quella commerciale», sottolinea l'ad Bisio. «Siamo tra i primi operatori in Europa a lanciare il 5G commerciale e se oggi copriamo cinque città, nel 2020 saranno cinquanta, e nel 2021 cento. Con Milano serviamo ventotto Comuni dell'area metropolitana. Entro luglio Vodafone offrirà il servizio roaming, oltre che in Italia, in Germania, Spagna e Gran Bretagna».

Gli utenti singoli godranno di vantaggi mostruosi nella navigazione, ad esempio nell'attività ludica dei game su smartphone, con una «interattività immersiva». O ancora con 5G, ad esempio, un cittadino di Milano potrà scaricare una serie in due minuti passeggiando in piazza Duomo, mentre un tifoso di Napoli potrà condividere un video in altissima risoluzione anche in un luogo molto affollato come lo stadio San Paolo. A Roma, poi, un turista potrà usarlo per applicazioni di realtà aumentata e virtuale in streaming durante una visita al Colosseo.

Su una eventuale integrazione tra Tim e Open Fiber, Bisio è stato chiaro: «Siamo a favore, a condizione che la rete sia terza rispetto ai contendenti. Noi siamo sempre per la concorrenza». L'accordo tra Vodafone e Tim per la condivisione delle torri per il 5G è data per certa «entro l'estate».

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

