Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniSarà anche veterana della tv, ma l'emozione si sente. «Anche solo entrare in questo studio, vedere quel Big Ben che incombe, le cabine delle telefoniste, sentire la sigla, regala una certa ansia», spiega Antonella Clerici. Lo studio è quello di Portobello, il mercatino più famoso della tv, al ritorno in Rai dopo 4 decadi, da sabato in prima serata su Rai1 per 6 puntate. «Per me prosegue la conduttrice è una prova di maturità, la più difficile in carriera, non solo per il confronto con Enzo Tortora. Mi sento come alla vigilia di Sanremo 2010». Parole importanti, che fanno capire come il marchio Portobello conti e pesi. «Uno show come questo è faticoso spiega Clerici perché le storie degli inserzionisti, come li chiamava Enzo, vanno studiate». Raccogliere il testimone di Tortora è un segno del destino: «Enzo era Sagittario come me, veniva dallo sport e aveva un carattere fumantino come me», rivela Antonella che aggiunge: «Cercherò di dare un tocco femminile allo show».Accanto a lei ci saranno l'inviato speciale Paolo Conticini, la regista delle telefoniste Carlotta Mantovan («la mia Renée Longarini, ha la stessa eleganza e gentilezza») e il mitico pappagallo che, viva le donne, questa volta è femmina e si chiama Enrica. Tra gli inserzionisti attesi in studio, perfino «un signore che intende vendere un kit anti-vampiri». Primi ospiti, Carlo Verdone e Arisa: «Gli ospiti saranno funzionali alla puntata e non saranno in promozione», specifica Clerici. L'ultima battuta è per Elisa Isoardi: «Con lei sono in ottimi rapporti. Da consulente de La Prova del Cuoco mi sono permessa di fare qualche appunto, sui troppi cambi nel cast. È stata una cosa di getto, nel mio stile. Faccio il tifo per lei».riproduzione riservata ®