Ferro Cosentini

MILANO - «È stato un periodo in cui dovevo ricaricarmi di storie e di melodie. Perché per scrivere canzoni si deve vivere e io alla mia vita ho sempre tenuto». Va dritto al punto Kekko Silvestre, voce e autore di tutti i testi dei Modà, presentando quella che chiama «la terza vita della band» all'Officina Milano a due passi dai Navigli. Dai un'occhiata al calendario e ci pensi: i Modà tornano a pubblicare un album di inediti dopo quattro anni, e da due anni non calcavano palcoscenici.

Nell'era liquida che ci scorre sotto i piedi, si può parlare di eternità. «Ho spiegato ai nostri collaboratori che intendevo mettermi in pigiama per qualche anno spiega Kekko Sulle prime l'hanno presa male, poi hanno capito. Io amo portare a scuola mia figlia, apparecchiare la tavola alle sette di sera. Poi, mi sono risvegliato, ho cercato storie in passeggiate diurne e in nottate nei locali di musica. Parlando con persone che spesso non sapevano nemmeno chi fossi».

Testa o Croce - tredici brani che gli autori, con una punta di polemica, tengono a definire «suonati» - è un dialogo incessante tra chitarre elettriche e acustiche, archi che emergono da lontano senza spodestare l'impronta pop-rock, testi che parlano di amore e di storie che vanno dritte al cuore dei fan. Tutto questo esploderà nel tour, che parte a dicembre nei palasport (tra le tappe, il 2 a Bologna, il 4 ad Assago e il 14 a Roma) e riprende a marzo 2020. Sul palco, pannelli per proiezioni cinematografiche, con un cortometraggio distribuito in pillole di due minuti ciascuna durante lo show.

Ma se gli si chiede di due Santi impegnativi per qualsiasi musicista italiano, Kekko non usa la diplomazia. «Sanremo e San Siro? Meglio il secondo, anche se per tornarci noi Modà dovremo lavorare molto. Sanremo no: è un tritacarne devastante, produce ansia. Ne ho di meno a salire sul palco di uno stadio, tanto quella è una festa per celebrare la propria musica». L'ultimo pensiero è per Emma Marrone: «Ci siamo sentiti, ora sta meglio. Noi Modà siamo tutti felici per lei. Quando accadono queste cose, tutto il resto appare una cazzata».

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

