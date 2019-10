Ferro Cosentini

La vita li ha messi insieme che nemmeno sapevano scrivere. Oggi insieme mangiano, cucinano e fanno impresa divertendosi. Se c'è una ricetta per diventare felici lavorando, i trentenni milanesi Nicolò, Luca e Andrea (i cognomi non servono e nemmeno te li dicono) ce l'hanno stampata in faccia. Sono i protagonisti di Chef in Camicia, sfida di gola e in amicizia al via dal 27 ottobre ogni domenica alle ore 14 su Alpha, il canale maschile di casa DeAgostini. «Siamo amici dalla prima elementare - spiega Nicolò - La vita ci ha fatti incontrare, allontanare e riprendere a puntate. Un giorno del 2015, per arrotondare i miseri stipendi, ci siamo lanciati in questa idea di catering, organizzazione eventi, e abbiamo investito in videoricette sui social».

Risultato? I tre oggi sono influencer (un milione e mezzo di follower), guidano un'impresa da trenta dipendenti, sul web sono seguiti da una folta community, i brand li corteggiano e ora conquistano pure la tv. Gara tra palati amici (10 puntate in 30 locali milanesi), Chef in Camicia è presto detto: in ogni puntata, con un ingrediente a fare da tema centrale, gli chef provano tre ristoranti diversi, ognuno proposto da uno dei tre, dopodiché gli altri due lo votano. Non c'è alcun premio finale, dunque barare non serve: chi vince, epilogo di puntata, cucina per gli altri due. «Prima di buttarmi in questa avventura - spiega Andrea - ero sul punto di partire per uno stage di cucina in Giappone. Sono rimasto e ho cambiato vita: la tv è meno dura della cucina». E se il programma avrà successo? «Semplice, ci butteremo in ristoranti di altre città», conclude Luca.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

