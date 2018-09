Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniGià conduce X Factor, e ora Alessandro Cattelan torna con E Poi C'è Cattelan, in prima serata su Sky Uno per sei martedì da domani. Da quest'anno in teatro, al Franco Parenti di Milano.Cattelan in teatro: sicuro del passo?«La cosa divertente è che sono di quelli che ha sempre fatto ironia sulla retorica del palcoscenico, delle assi calpestate e roba così. Eppure eccomi qui. Quell'energia si sente. Soprattutto perché da qui sono passate generazioni di grandi attori».Puntate più lunghe, di un'ora ciascuna, e vecchi amici: la ricetta è salda.«Sì ma la storia cambia sempre a ogni puntata. In X Factor cambiano i giudici e le dinamiche fra loro, oltre che i ragazzi in gara. Qui a ogni giro è un imprevisto».Tra gli amici, l'immancabile Valerio Mastandrea...«Lui ascolta l'idea dello sketch e poi la fa sua. Ci aggiunge e trasforma. È di una bravura pazzesca. Lo vederete in prima puntata in una parodia del film di culto Birdman, vestito da uccellaccio. Tra gli amici, poi, Elisabetta Canalis, Diego Passoni e altri. E la mia house band, gli Street Clerks».Ospiti attesi?«Nella prima puntata, la top model Emily Ratajkowski, che porrterò a mangiare pollo arrosto. Ci saranno Chiara Ferragni, Alex Del Piero, Andrea Bocelli, Roberto Mancini, Guè Pequeno. Tra i musicisti, Thegiornalisti».Ci sarà anche Roberto Saviano: tu sei artista di leggerezza lui è la seriosità fatta persona. Come lo gestisci?«Ci conosciamo da tempo. È un ragazzo che sa scherzare, ha voglia di raccontare. Sapremo trovare il tono giusto per alternare cose serie e cose frivole».