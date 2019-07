Ferro Cosentini

Discovery Italia guarda alla prossima stagione con ottimismo: ci sono le cifre di gradimento in questo primo semestre 2019 (7% share sugli individui) e un sì importante incassato dal polo televisivo (il terzo in Italia) a far vedere roseo. Sul Nove dal 16 ottobre arriva infatti Daria Bignardi con L'Assedio, il nuovo programma di interviste che andrà in onda per 16 puntate. In diretta, proprio come avviene per l'altra star delle rete, Maurizio Crozza (che ha confermato per i prossimi tre anni il suo Fratelli di Crozza). La conduttrice e ideatrice del programma ha concesso ieri un'apparizione alla Fonderia Napoleonica di Milano per raccontare il buon esito di un «corteggiamento partito da lontano». Il titolo, di tradizione, è preso da un film: «Dopo Tempi moderni e Le invasioni barbariche, ho pensato al film di Bernardo Bertolucci. Ma l'assedio è quello che ci portiamo dentro, è l'ansia verso un mondo che ci inquieta sui fronti politico, sociale e economico».

Il riferimento al tema dell'immigrazione è ovviamente voluto. Protagonisti delle interviste saranno personaggi celebri ma anche persone comuni con storie importanti. Tra i titoli che fanno discutere, su Real Time da gennaio 2020, The Real Housewives di Napoli: tra le sei ricche donne napoletane sotto i riflettori spicca lei, Naomi Letizia (foto), giovane rampolla partenopea al cui 18° compleanno si presentò l'ex premier Silvio Berlusconi. L'informazione passa, sul Nove, per i volti di Peter Gomez (La confessione, da dicembre) e di Marco Travaglio, ospite fisso di Andrea Scanzi e Luca Sommi in Accordi & Disaccordi (da ottobre). La Gialappa's? «Mai avuto contatti», assicura l'ad Discovery Alessandro Araimo. Miss Italia dopo l'addio a La7? «Non è nelle nostre corde», chiosa la Chief Content Officer Laura Carafoli.

