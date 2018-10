Ferrari negli Usa con l'obiettivo di rinviare la festa Mercedes

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Tornare alla vittoria e rinviare la festa Mercedes. Ormai perso il Mondiale Piloti e praticamente andato pure quello Costruttori, la Ferrari ha poche chances per consolarsi. Negli States, quartultima prova stagionale, il Cavallino si presenta con l'ultimo pacchetto di novità aerodinamiche ed è chiamato a un sussulto d'orgoglio. Domenica (diretta dalle 20,10 su Sky Sport F1e TV8), nonostante le scaramantiche dichiarazioni della vigilia di Hamilton «è un weekend come un altro, vogliamo vincere senza pensare ad altro», sarà durissima. Vettel e il team, tuttavia, hanno l'obbligo di scacciare le polemiche nate negli ultimi due mesi. E già da domani (ore 23 diretta su Sky Sport F1 e TV8), giorno delle qualifiche, che peraltro dovrebbero essere sotto la pioggia, si fa sul serio. Ad Hamilton basterà guadagnare 8 lunghezze sul rivale ferrarista, ora distante 67 punti, per conquistare la quinta corona iridata, ma per la credibilità della scuderia e la dignità dei tifosi.