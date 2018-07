Ferrari doppio podio e Vettel torna primo

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Gioisce la Ferrari in Austria. Sul circuito di Zeltweg, nel giorno del successo di Max Verstappen con la Red Bull e del doppio ritiro Mercedes (non accadeva dal 1955), le Rosse colgono un podio fondamentale. Un podio che vuol dire leadership nel Mondiale Costruttori, grazie anche alla preziosa seconda posizione di Raikkonen, e testa nella classifica Piloti con Vettel, terzo al traguardo, ora a +1 su Hamilton. «Sarebbe stato meglio trovarsi davanti in partenza spiega proprio il tedesco a fine gara ma non ce l'ho fatta. Ho lottato con Renault e Haas perdendo tempo, tuttavia ho limitato i danni. Avremo potuto far meglio, perché il passo era buono e la gestione delle gomme ottimale, però va bene così». Felice, con una vena di rammarico, il compagno di squadra: «Ho dovuto alzare il piede al via racconta Raikkonen perché mi hanno spremuto all'interno e, finendo poi largo, ho perso posizioni per paura dei contatti. È andata bene, forse abbiamo esagerato nell'andarci cauti, comunque la macchina è stata grandiosa oggi (ieri, ndr)». Orgoglioso, stavolta, Maurizio Arrivabene: «Abbiamo 6 motori Ferrari nei primi 10 evidenzia il team principal di Maranello e questo vuol dire che il nostro è un propulsore forte». Una fierezza che lo spinge a lanciare una stoccatina: «Parlare troppo in F1 rischia di portare all'errore. Si è tanto chiacchierato del pacchetto aerodinamico della Mercedes, ma è successo che hanno scaldato troppo e si sono fermati a destra».