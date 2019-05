Ferrari, anche il podio è un miraggio

Piergiorgio Bruni

ROMA - Record su record. La Mercedes non ha rivali. Anzi, ancora una volta, stordisce e umilia tutti i suoi avversari. Al Montmelò, le Frecce d'Argento piazzano la quinta doppietta consecutiva: primo posto per Lewis Hamilton, secondo per Valtteri Bottas mentre sul gradino più basso del podio sale Max Verstappen con una reattiva Red Bull. E le Rosse? In linea con questo deludente e amaro inizio di stagione: quarto Vettel, a seguire Leclerc. Una mediocrità, quella del Cavallino, ormai talmente evidente da indurre pure i più ottimismi, ad alzare bandiera bianca e proiettarsi già al 2020. L'annata appare compromessa, nonostante in casa Ferrari, almeno a parole, non trapeli particolare preoccupazione: «Per noi spiega il team principal Binotto è stata una lezione, ma anche uno stimolo a fare meglio. Gli aggiornamenti che abbiamo portato non si sono rivelati sufficienti : è stata una brutta sconfitta che analizzeremo già in questi 2 giorni di test. Di sciuro, non molleremo». Sconsolato e preoccupato, invece, Vettel: «Oggi (ieri, ndr) racconta il 4 volte campione del mondo per come sono andate le cose abbiamo ottenuto il massimo bottino di punti. Peccato, perché siamo andati vicino al podio e speravamo di essere più veloci. Abbiamo cercato di fare un qualcosa di diverso alternandoci, tuttavia quando proviamo a fare determinate cose tutti ne parlano e questo non ci aiuta a esser reattivi al momento giusto». «La classifica? Guardarla ora conclude il tedesco penso non sia utile. Affrontiamo una gara una alla volta: adesso non possiamo far altro che reagire». Rammaricato, e non poco, il compagno di squadra Leclerc. Il suo primo anno a Maranello assume sfumature sempre più grigie: «Sicuramente ammette il monegasco con profonda sincerità speravamo in qualcosa di più. Avevamo portato qualche aggiornamento e l'upgrade del motore, sfortunatamente però non hanno dato i risultati sperati. Dobbiamo lavorare e valutare, nei prossimi giorni spingeremo al massimo per capire meglio la vettura».

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

