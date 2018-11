Fermato il pusher ragioniere spaccio accanto alle bollette

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I carabinieri hanno fermato ieri un insospettabile cittadino filippino di 45 anni, residente a Spinaceto, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo teneva in casa, accanto alle bollette, un libro contabile delle entrate e delle uscite derivanti dallo spaccio.I carabinieri lo hanno sorpreso a vendere cristalli della pericolosa metanfetamina Shaboo (un grammo può arrivare a costare 450 euro), in via Alvaro del Portillo. Il pusher è stato trovato in possesso di altre 228 dosi della sostanza, pronte per essere vendute, e circa 200 euro, ritenuti proventi della sua attività illecita. Poco dopo, nel corso delle verifiche scattate nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato, oltre al libro della contabilità, delle dosi di marijuana e due bilancini di precisione.