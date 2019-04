Fermate chiuse, ritardi e proteste: chi paga?

In principio erano i bus che prendevano fuoco come la diavolina nel caminetto. Poi iniziarono a fermarsi le metropolitane: treni rotti e ritardi all'ordine del giorno. Ora la metro A riesce a riempire le cronache ogni giorno: tre stazioni chiuse per scale mobili ko (una dallo scorso ottobre: 6 mesi. Il tempo in cui a Changsha - Cina centrale - hanno costruito ex novo 12 stazioni metro) e ieri l'ennesimo problema. Un treno deragliato al capolinea di Anagnina nell'ora di punta. Di fronte a questo sfacelo anche il più buono dei buonisti si sarebbe aspettato qualche provvedimento esemplare: dirigenti rimossi, amministratori cacciati, uffici strigliati. E invece nella Capitale d'Italia il carrozzone targato Atac continua ad andare avanti con tutti a bordo. Con super esperti di trasporto pagati centinaia di migliaia di euro seduti nelle pachidermiche poltrone di via Prenestina. Magari per far credere alla stampa che va tutto bene e minimizzare i fatti. A pagare sono solo quelli che pagano abbonamenti o biglietti. E magari quei poveri addetti stazione mandati in pasto alla furia dei passeggeri. La parola più azzeccata in questa situazione è solo una: vergogna. Forse è il caso di far scendere dal carrozzone tanti personaggi che fanno solo male al trasporto romano.(F. Pas.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA