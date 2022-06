Ferita dal marito con un vetro nel collo si salva sul cornicione

Ha aggredito la moglie e l'ha colpita al collo con una bottiglia rotta. Ma, lei, pur ferita, è riuscita a rifugiarsi nell'unico posto dove lui non riusciva a raggiungerla: sul cornicione. Ed è lì che i pompieri con un'autoscala l'hanno raggiunta e salvata, mentre la zona di via Milano a Cologno Monzese si riempiva di sirene.

Un egiziano di 35 anni, agli arresti domiciliari, ha tenuto in scacco per ore la cittadina alle porte di Milano per ore, e impegnato numerose pattuglie dei carabinieri. Perché mentre i vigili del fuoco salvavano la donna sul cornicione, lui si è dato alla fuga, mentre tutti lo ritenevano ancora barricato in casa. Hanno anche staccato il gas al condominio, per evitare che l'uomo compisse un gesto estremo, e un negoziatore dell'Arma ha avviato la trattativa da dietro la porta. Ma lui era già via. Dopo alcune ore di ricerche, l'egiziano è stato catturato, poco lontano da casa, dai carabinieri di Sesto San Giovanni. La donna, una 34enne romena, è stata trasportata al San Gerardo di Monza: non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

